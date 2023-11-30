Столітні двері аптеки на Хмельницького відреставрувати неможливо. Їх відтворять за оригінальним кресленням

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Ірина Маймур
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Зовнішні двері однієї з найстаріших аптек Києва на вул. Хмельницького, 42 відновити неможливо.

Вони дуже зносилися та втратили конструктивні властивості через опади, повідомив активіст Дмитро Перов.

Тому активісти вирішили відтворити двері за оригінальним кресленням.

«Одна пара дверей була зношена та в результаті постійної взаємодії з атмосферними опадами втратила конструктивні властивості. Тож, було прийнято рішення про відновлення дверей за оригінальним кресленням та з автентичних матеріалів (дуб)», — розповів Перов.

Натомість внутрішні двері аптеки збереглися краще. Після реставрації їх повернуть на історичне місце.

Загалом на відновлення дверей зібрали 12 225 грн. За словами Перова, решту суми на реставрацію доклав один із меценатів.

Нагадаємо, що комунальна аптека «Фармація» розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 42 у колишньому прибутковому будинку Фальберга. У жовтні там демонтували старовинні вітражні двері і хотіли замінити їх на пластиковий склопакет. Завдяки втручанню Департаменту комунальної власності м. Києва та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА їх вдалося зберегти. Згодом кияни зібрали кошти на реставрацію дверей.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 30 листопада 2023
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