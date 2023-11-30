Український гурт зняв кліп на тлі мозаїчних скульптур у Рівному та закликав їх зберегти

Гурт «Кіннота» відзняв кліп на треки «Тої ночі/Втіха» на тлі занедбаних мозаїчних скульптур рівненського Гідропарку.

Скульптурний ансамбль в Гідропарку — витвір мистецтва часів модернізму. Його в 1982 році створив місцевий митець Леонід Форсюк. Художник розробив ескізи декоративного крокодила та інших казкових героїв до 700-річчя Рівного.

Мозаїчні скульптури біля води — туристичний маркер та особлива пам’ятка міста Рівне, зазначають музиканти гурту «Кіннота».

Наразі фігури перебувають у жахливому стані та потребують негайного захисту. Гурт створив локальну петицію про їхнє збереження.

Раніше ми писали, що у Львові відновлять мозаїку, яку закрили мінеральною ватою.