У Львові відновлять мозаїку, яку закрили мінеральною ватою

Мозаїчне панно на фасаді львівського стадіону СКА, яке нещодавно закрили мінватою та поверхнеї виконали ремонтні робити, відкриють.

Про це повідомив перший заступник Львівського міського голови Андрій Москаленко.

Ця мозаїка внесена в перелік тих, які підлягають захисту. Цього тижня, Управління охорони історичного середовища коли почало ознаковувати мозаїки, які підлягають захисту, виявило закриту стіну зі свіжим ремонтом замість мозаїки.

З цього приводу розпочали дослідження - хто і коли провів роботи, і чи мозаїка була знищена, чи демонтована. Виявилося, що вона була закрита мінеральною ватою, поверх якої виконали ремонтні роботи.

"Мозаїка буде відкрита і повернута", - наголосив Андрій Москаленко.

Раніше ми писали, що на фасаді стадіону СКА, що знаходиться у Львові на вул. Клепарівській, 39а знищили мозаїчне панно. Мозаїка була занесена до реєстру пам'яток.

Фото: Дмитро Соловйов