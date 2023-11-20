У Львові відновлять мозаїку, яку закрили мінеральною ватою

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Валерія Гуржий
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Мозаїчне панно на фасаді львівського стадіону СКА, яке нещодавно закрили мінватою та поверхнеї виконали ремонтні робити, відкриють.

Про це повідомив перший заступник Львівського міського голови Андрій Москаленко.

Ця мозаїка внесена в перелік тих, які підлягають захисту. Цього тижня, Управління охорони історичного середовища коли почало ознаковувати мозаїки, які підлягають захисту, виявило закриту стіну зі свіжим ремонтом замість мозаїки.

З цього приводу розпочали дослідження - хто і коли провів роботи, і чи мозаїка була знищена, чи демонтована. Виявилося, що вона була закрита мінеральною ватою, поверх якої виконали ремонтні роботи.

"Мозаїка буде відкрита і повернута", - наголосив Андрій Москаленко.

Раніше ми писали, що на фасаді стадіону СКА, що знаходиться у Львові на вул. Клепарівській, 39а знищили мозаїчне панно. Мозаїка була занесена до реєстру пам'яток.

Фото: Дмитро Соловйов

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Опубліковано: 20 листопада 2023
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