Кияни вимагають ліквідувати незаконні шлагбауми і парковки у місті: петиція

На сайті петицій до Київради з’явився заклик ліквідувати всі незаконні шлагбауми та парковки. Звернення вже підписали понад 1500 людей.

Автор петиції підкреслює, що незаконні парковки та шлагбауми — це фактично самовільне зайняття земельної ділянки.

Він просить Департамент територіального контролю перевірити всі незаконні парковки та незаконно встановлені шлагбауми й ліквідувати їх.

Також в разі виявлення порушення законодавства автор петиції просить притягти винних осіб до відповідальності згідно із законом, та вжити всіх необхідних заходів щодо запобігання виникненню в подальшому таких явищ.

Раніше ми писали, що кияни вимагають ліквідувати незаконні парковки у центрі міста .