Кияни вимагають ліквідувати незаконні шлагбауми і парковки у місті: петиція

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Наталія Габрух
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На сайті петицій до Київради з’явився заклик ліквідувати всі незаконні шлагбауми та парковки. Звернення вже підписали понад 1500 людей.

Автор петиції підкреслює, що незаконні парковки та шлагбауми — це фактично самовільне зайняття земельної ділянки.

Він просить Департамент територіального контролю перевірити всі незаконні парковки та незаконно встановлені шлагбауми й ліквідувати їх.

Також в разі виявлення порушення законодавства автор петиції просить притягти винних осіб до відповідальності згідно із законом, та вжити всіх необхідних заходів щодо запобігання виникненню в подальшому таких явищ.

Раніше ми писали, що кияни вимагають ліквідувати незаконні парковки у центрі міста.

Фото: Claudio Schwarz/Unsplash.

Ви згодні з закликом киян?
Опубліковано: 04 грудня 2023
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