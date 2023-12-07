8 ковзанок Києва, де кататися на ковзанах цієї зими

Зима вже вирує повною силою, Новий рік — зовсім скоро, а значить — саме час для льодово-сніжних розваг.

Криті чи просто неба, біля ТРЦ або на набережних — зібрали у нашому гіді 8 ковзанок Києва, де можна корисно, здорово і з безліччю вражень відпочити з дітьми, коханими та друзями.

Просто неба

«Зимова Країна» на ВДНГ

2 грудня стартував технічний запуск «Зимової Країни» на ВДНГ. Частина зимових локацій уже працює, зокрема й ковзанка. Вона має площу 2500 м² та нове фантазійне оформлення.

Ковзанку облаштували комфортними роздягальнями, льодовою доріжкою навколо фонтану та трибунами для глядачів. Цьогоріч у центрі льодової арени розташована неонова ялинка, яку «тримають» четверо сніговиків.

Одночасно на ковзанці «Зимової Країни» можуть кататися до 500 осіб. Ковзани можна орендувати (прокат входить у вартість відвідування) або ж узяти свої.

У разі повітряної тривоги роботу ковзанки припиняють, щоби гості вирушили до найближчого укриття — у павільйон № 1 (або в павільйони № 5 та № 13). Після відбою відвідувачі зможуть продовжити катання, показавши квиток.

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1, Центральна площа «Зимової Країни» на ВДНГ

Графік роботи: у будні дні — з 12:00 до 21:00; у вихідні та святкові дні — з 10:00 до 22:00

Ціни: 350 грн — стандартний квиток, 250 грн — пільговий

Ковзанка Арт-заводу «Платформа» IceLights

1 грудня на території креативного простору Арт-завод «Платформа» відкрилася ковзанка IceLights.

На додачу до катання на льодовій арені гостей локації чекають сотні ліхтариків, гарячі напої, смаколики та казкову атмосферу.

Ковзани входять у вартість квитка. Квитки можна купити в касах локації.

Адреса: маркет-молл «Даринок» вхід Nº6; Арт-завод «Платформа» (вул. Якова Гніздовського, 1А)

Графік роботи: з понеділка до четверга — з 10:00 до 21:00; з пʼятниця до неділі та у святкові дні — з 10:00 до 22:00

Ціни: 300 грн/безліміт

Ковзанка біля ТРЦ Lavina Mall

19 грудня відбудеться відкриття великої ковзанки біля ТРЦ Lavina Mall. Її розташували на парковці біля першої вхідної групи.

Організатори зазначають, що, крім просторої ковзанки, біля ТРЦ розташують новорічну ялинку та святковий ярмарок. Усі деталі щодо цін та режиму роботи локації обіцяють повідомити згодом.

Адреса: ТРЦ Lavina Mall (вул. Берковецька, 6Д)

Графік роботи: повідомлять незабаром

Ціни: повідомлять незабаром

«Кришталева ковзанка» біля ТРЦ River Mall

З 9 грудня на набережній ТРЦ River Mall розпочне роботу «Кришталева ковзанка». Льодовий майданчик просто неба матиме площу 1600 м².

Також на локації розташують декорації, фотозони і святкову ялинку у формі кристала.

Для відвідувачів ковзанки облаштують зони для переодягання і комірки для зберігання речей. Також буде доступна послуга занять із професійним інструктором.

Під час повітряної тривоги ковзанка буде припиняти роботу, аби відвідувачі перейшли до укриття. Воно розташоване на підземному паркінгу ТРЦ. Після відбою можна буде повернутися на ковзанку, показавши вхідний квиток. Ковзани входять у вартість квитка.

Адреса: Дніпровська набережна, 12

Графік роботи: у будні дні — з 12:00 до 22:00, у вихідні та святкові дні — з 10:00 до 22:00

Ціни: від 370 грн/безліміт

Ковзанка біля ТРЦ Blockbuster Mall

9 грудня на проспекті Степана Бандери, 36 біля ТРЦ Blockbuster Mall відкриють велику ковзанку. Вона займає площу 4900 м². На святковій локації відвідувачів чекає не тільки ковзанка, а і фудкорт зі смаколиками й напоями, лабіринт ілюмінацій, крижана гірка та інші активності.

Адреса: просп. Степана Бандери, 36

Графік роботи: повідомлять згодом

Ціни: повідомлять згодом

Криті

Ковзанка «Крижинка»

Легендарний льодовий спорткомплекс «Крижинка» розташований у парку «Перемога». Одна з найголовніших особливостей цієї критої столичної ковзанки — натуральний лід.

За бажання тут можна кататися на своїх ковзанах або взяти на прокат на самій локації.

Спорткомплекс має потужний генератор, тому тут завжди є світло.

Адреса: вул. Генерала Жмаченка, 7

Графік роботи: необхідно уточнювати на сайті ковзанки

Ціни: 250 грн з орендою ковзанів; 200 грн — без

Ковзанка ТРЦ Dream

Простора льодова арена ТРЦ Dream займає площу 1193 м², тому тут одночасно можуть кататися до 120 осіб. Прокат ковзанів входить у вартість вхідного квитка.

Навколо арени облаштували фудкорт, де зручно зачекати друзів, попити кави або перекусити.

Під час повітряної тривоги ковзанку закривають, щоб відвідувачі спустилися в укриття. У разі відсутності електрики льодовий майданчик відкритий лише у світлий час доби.

Адреса: ТРЦ Dream Yellow (Оболонський проспект, 1Б, 3 поверх, атріум Китай)

Графік роботи: щодня з 8:00 до 21:40

Ціни: від 120 до 230 грн за сеанс

FIFTY Ice Arena в ТРЦ Cosmo Multimall

Льодовий майданчик «Фіфті Айс» розташований в торгово-розважальному комплексі Cosmo Multimall (колишній ТРЦ «Космополіт» та «Більшовик») на Шулявці.

Арена простора й охоплює площу 2000 м², що дає змогу вільно кататися на ковзанах, маневрувати й займатися фігурним катанням із тренером. На ковзанці можуть одночасно перебувати понад 240 осіб. Прокат ковзанів входить у вартість вхідного квитка.

Біля льодової арени розташоване Cosmo кафе. Там можна випити кави та повноцінно поїсти, спостерігаючи, як діти, друзі чи рідні катаються на ковзанах.

Адреса: ТРЦ Cosmo Multimall (вул. Вадима Гетьмана, 6, Блок А, 1 рівень)

Графік роботи: щодня з 8:00 до 22:10; сеанси в неоні: у будні — з 18:40, у вихідні — з 12:00

Ціни: від 180 до 250 грн за сеанс