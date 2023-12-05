У Києві планують відкрити музей тоталітаризму: де його можуть розмістити

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Ірина Маймур
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У Києві розглядають три локації, де в майбутньому можуть створити музей тоталітаризму чи музей історії радянського режиму.

Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

«Кожен об’єкт, який демонтується, має свого власника, здебільшого це органи місцевої влади. Коли відбувається демонтаж цих об’єктів, то вони залежно від свого рівня і значущості спрямовуються на тимчасове зберігання до тих місць, які є в розпорядженні міської влади. На жаль, сьогодні музею тоталітаризму в нас ще немає, хоча є думки створити його після війни», — розповів Карандєєв.

За його словами, нині пропонують декілька варіантів, де може бути розташований музей. Це:

  • територія Музею авіації,
  • територія Національного комплексу «Експоцентр Україна»,
  • територія в районі Музею Голодомору, що наразі будують.

Наразі демонтовані пам’ятники зберігаються на території Музею авіації і на спеціальному майданчику «Київблагоустрою».

Раніше ми писали, що ім’я Чайковського в назві Національної музичної академії визнали російською пропагандою.

Фото: Niels Ackermann

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Опубліковано: 05 грудня 2023
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