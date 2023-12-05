У Гостомелі досі не відновили 100 пошкоджених осель через недобросовісних підрядників

100 пошкоджених осель у Гостомельській громаді досі не відновили, зокрема й через те, що колишній начальник Гостомельської ВА привласнив будматеріалів на 11 млн грн.

Про це повідомила очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

«Це лише кілька епізодів із того, що виявили аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад 100 випадків не виконання робіт із відновлення житла мешканців Гостомельської громади», — повідомила Басалаєва.

За її словами, загальна сума порушень, виявлених під час ревізії за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 млн грн.

Голова Державної аудиторської служби навела ще кілька прикладів зловживання під час відбудови. Зокрема, на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради виявили нестачу благодійної допомоги (будматеріалів) на загальну суму 1,2 млн грн.

Також голова Держаудитслужби повідомила про дії недобросовісних підрядників. Їм виділили бюджетні кошти на відновлювальні роботи, але вони не виконали або виконали їх не повністю. Зокрема, так сталося з будинками в селі Мощун та Гостомелі. На одному будинку мали відновити дах, а в іншому встановити вибиті вікна. За документами роботи виконані й оплачені, а насправді жителі залишилися без заявлених ремонтів. Тільки на ці два об’єкти з міського бюджету виділили майже 0,5 млн грн.

Натомість деяким забудовникам Гостомельська СВА замінила вікна в будівлях у повному обсязі на 2,9 млн грн, однак люди там не проживають і квартири не продані.

Раніше ми писали, що в Київській області виявили неефективне використання бюджетних коштів під час відбудови пошкоджених будинків.

Фото: ДАСУ