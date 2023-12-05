Київські мозаїки та панно 1960-х років отримали охоронний статус: які саме

Деякі київські мозаїки, панно й вітражі внесли до переліку виявлених об’єктів і Держреєстру нерухомих пам’яток.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Наразі він спільно з Київським науково-методичним центром проводить роботу з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури й заповідних територій.

Зокрема, нещодавно до Реєстру внесли знамените панно на ресторані «Вітряк», що на проспекті Глушкова, 1. Виготовленням мозаїки займалися відомі митці: Віктор Зарецький, який стояв біля джерел фольклорного стилю в українському мистецтві 1960-х років, Алла Горська й Борис Плаксій.

Також уже надали статус виявлених об’єктів культурної спадщини двом творінням видатного художника-монументаліста Федора Тетянича. Це мозаїчне панно «Квітучі сади» або «Україна молода» на фасаді будівлі на Дарницькому бульварі, 23, а також панно «Наука» на стіні корпусу № 18 факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ на вулиці Політехнічна, 41.

Панно «Україна молода» вже занесли до Державного реєстру як пам’ятку місцевого значення.

До переліку виявлених об’єктів у 2022–2023 роках також внесли ансамбль мозаїчних панно на торцях житлових будинків на Берестейському проспекті, 17 — 27. Серія панно створена у 1967–1979 роках четвіркою найвідоміших авторів, які стояли біля витоків монументального мистецтва України в другій половині ХХ століття.

Раніше ми писали, що український гурт зняв кліп на тлі мозаїчних скульптур у Рівному та закликав їх зберегти.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА