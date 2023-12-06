У Києві створили мурал на підтримку полонених захисників «Азовсталі»

У Києві з’явився мурал на підтримку українських військових, захисників «Азовсталі», які знаходяться у російському полоні. Про це повідомили в Асоціації сімей захисників «Азовсталі».

Створення муралу ініціювали дружини військовополонених з бригади «Азов» з метою нагадати про те, що їхні чоловіки вже майже 19 місяців в жахливих умовах знаходяться в російському полоні.

Основою муралу став малюнок ілюстраторки Ганни Біляєвої, дружини азовця, який досі перебуває у неволі. Створили мурал волонтери та фанати «Динамо» з Києва.

Стінопис розташований біля сходів нижнього ярусу Подільської набережної (метро Поштова площа).

Раніше ми писали, що на Позняках зʼявився мурал , присвячений воїнам-добровольцям.

Фото: Асоціація сімей захисників «Азовсталі».