У Львові курсуватиме безкоштовний соціальний автобус для безхатченків

У Львові запустили автобус, який безоплатно возитиме бездомних людей до закладів, де їм надаватимуть соцпослуги. Йдеться про харчування, медичний огляд, санітарно-гігієнічні послуги й можливість отримати одяг чи взуття.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Автобус буде вирушати щотижня протягом усієї зими. 8 грудня він повезе бездомних людей до «Оселі» у Винниках. Там безхатченки зможуть отримати весь комплекс соціальних та інших послуг.

«Враховуючи зимовий період і також те, що в нас є як комунальні, так і іншої форми власності заклади, які надають соціальні послуги бездомним, пропонуємо раз на тиждень упродовж грудня-лютого безкоштовно возити їх до тих місць, де вони зможуть отримати соціальні та інші послуги», — пояснив в. о. керівника управління соціального захисту Львівської міської ради Олексій Неділя.

Зазначається, що на території Львівської громади діє декілька центрів як комунальної, так і інших форм власності, які надають необхідні для бездомних людей послуги. Серед них: Філія соціальної роботи з бездомними, Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації «Джерело», Львівська міська громадська організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя», «Дім милосердя» згромадження братів Альбертинів Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької церкви та інші.

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Фото: dailylviv.com