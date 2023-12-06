Чому автобуси у Києві відстають від графіку руху: дослідження

Автобуси у Києві часто запізнюються, а трекери моніторингу руху транспорту не завжди показують правильну інформацію про місцезнаходження автобуса. В результаті пасажирам нерідко доводиться чекати 30-40 хвилин на прибуття транспорту. Журналісти Texty.org.ua дослідили , чому так відбувається.

109-й автобус має зручний маршрут, який допомагає без пересадок дістатися з таких густонаселених районів, як Позняки і Березняки, до центру на Правому березі. Видання Texty.org.ua простежили за автобусним маршрутом № 109 і затестили його в години пік.

Автобус № 109 у теорії дуже зручний: на зупинки він має під'їжджати кожні 20–30 хвилин, також за ним можна простежити в застосунку моніторингу громадського транспорту.

Працівники видання Texty.org.ua стежили за автобусом з обідньої перерви до вечірньої години пік. Для моніторингу за автобусом використовували дані Київпастрансу та EasyWay.

В результаті виявилося, що за допомогою застосунку незручно моніторити рух транспорту. Дані з EasyWay і реальний рух транспорту рідко збігаються. Навіть в обідню перерву, коли в місті немає заторів, автобус доводиться чекати дуже довго — більше ніж пів години.

Позначки в застосунку EasyWay трохи відстають від реального руху автобуса. Якби пасажири орієнтувалися на застосунок, то, найімовірніше, не встигли б сісти на автобус і змушені були б чекати ще пів години, а то й 40 хвилин на наступний.

За словами водія одного з автобусів, вони не встигають за графіком, тому що у годину пік автобуси застрягають у довгих заторах. Найбільше проблем на мосту Патона зранку, коли люди прямують на роботу. Там немає окремих виділених смуг для громадського транспорту, тож автобуси на цій завантаженій ділянці мають стояти в заторі з приватним транспортом.

Ще одна причина — відсутність культури водіння в Києві. Водій показує на машину, що запаркувалася просто перед поворотом і заважатиме довгим автобусам тут розвертатись.

Журналісти Texty.org.ua надіслали запит у Патрульну поліцію, щоб дізнатися, чому поліцейським не вдається врегулювати це питання. Також надіслали запит у КМДА, щоб дізнатися, чи планує місто розширювати систему смуг громадського транспорту.

У Патрульній поліції відповіли, що, хоча її працівники можуть здійснювати контроль за дотриманням водіями машин правил паркування, це не їхня пряма компетенція.

В департаменті транспортної інфраструктури КМДА відповіли:

Наступну смугу громадського транспорту обіцяють облаштувати на вулиці В. Чорновола у весняно-літній період 2024 року. Кількість автобусів на маршруті № 109 департамент збільшуватиме, лише якщо зросте пасажиропотік. (Забитий автобус у годину пік, очевидно, не рахується) У департаменті зазначили, що роботу GPS-трекерів контролюють і оперативно відновлюють. (Хоча дані Texty.org.ua показують, що це не так)

За словами водія автобуса, трекер на автобусах працює некоректно, тому що це проблема несправної електроніки. Він підтвердив, що більшість трекерів на його маршруті справді або запізнюються за реальним рухом автобуса, або поспішають. Також трекер іноді без причини перестає працювати.

В результаті, або 109-й автобус мав би ходити частіше, щоб пасажирам не доводилося чекати на зупинках 30–40 хвилин, або Києву треба налагодити систему моніторингу транспорту, щоб пасажири могли підлаштувати свій графік до прибуття автобуса на зупинку.

Раніше ми писали, що у Київраді розглядають будівництво тролейбусних ліній до Броварів і Бучі в 2024-2025 роках.

Фото: Вікіпедія.