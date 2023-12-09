Вручення повісток у спортзалах: представники ТЦК з’явилися у київському Sport Life в IQ Business Center

У суботу, 9 грудня, працівники територіального центру комплектування знову навідалися до тренажерних залів Києва. Про це повідомляють у Telegram-каналах.

Цього разу представники ТЦК завітали у Sport Life, що в IQ Business Center.

Раніше цього тижня у соцмережах стали з’являтися відео , як співробітники територіальних центрів комплектування відвідують спортивні комплекси Ужгорода, виписуючи повістки клієнтам і тренерам.

Також днями у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу.

Згодом Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) прокоментував видачу повісток до військкомату чоловікам у тренажерних залах.

«Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують у рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах чи розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону та б’ють ворога», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники ОТЦК та СП у своїй роботі керуються Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та іншим суміжним законодавством.

У ОТЦК та СП заявили, що вручення повістки не означає, що призовник буде одразу відправлений на війну.

Спочатку відбувається уточнення даних призовників, після чого вони проходять медичний огляд. Тільки після цього ухвалюють рішення про видачу мобілізаційного розпорядження, якщо призовник виявився придатним до несення військової служби.

Раніше ми писали, чи можуть видавати повістки на пляжах та блокпостах .

Фото: з відкритих джерел.