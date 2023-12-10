Між станціями метро «Деміївська» і «Теремки» можуть запустити човниковий рух поїздів

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Наталія Габрух
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У Києві розглядають можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем між станціями метро «Деміївська» і «Теремки».

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами інтервал руху між поїздами становитиме до пів години. Тестування човникового руху почнеться сьогодні, 10 грудня, і поки без перевезення пасажирів.

При човниковому русі один і той самий поїзд рухається в обидві сторони однією і тією ж колією, без обороту в кінцевих пунктах.

За словами Кандибора, епіцентр проблеми розташований на ділянці протяжністю 14 метрів між станціями «Деміївська» та «Либідська». Вже від кінця листопада тут фіксували появу тріщин та просідання ґрунту.

Протягом останніх кількох днів ситуація різко погіршилась: тріщини розширилися, і через них почала просочуватись вода. Щоб не стався обвал, вирішили закрити шість останніх станцій синьої гілки метро.

Наразі вже почали укріплювати тунель зсередини, встановили маяки, щоб тріщини не збільшувалися. Через закриття ділянки метро вдалося стабілізувати рух води, підтоплень немає, всі шість станцій сухі.

Раніше ми писали, чому затопило "синю гілку" київського метро: основні версії.

Фото: Depositphotos.

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Опубліковано: 10 грудня 2023
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