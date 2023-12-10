В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години

В Україні найближчим часом можуть ввести штрафи за порушення комендантської години. Депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроєкт. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Мова йде про законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Він передбачає штрафи як для громадян, так і для бізнесу.

Згідно з законопроєктом, штрафи для громадян за порушення комендантської години становитимуть від 8500 до 17 тисяч гривень. Для бізнесу штрафи сягатимуть від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо порушення зафіксують повторно протягом року сума збільшиться вдвічі.

Раніше ми писали, що комендантську годину в Києві упродовж року порушили понад 40 тисяч людей.