У Києві прокладуть новий веломаршрут зі спального району в центр столиці

У наступні 2 роки планують побудувати веломаршрут «Солом’янка-Центр Києва», щоб велосипедистам було комфортніше подорожувати містом. Про це повідомляє видання Big Kyiv.

За словами авторів проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки, створення нового маршруту дозволить багатьом киянам пересісти на велосипеди та діставатися на роботу на двоколісному.

«Необхідно створити безбар’єрну, безпечну та зв’язну веломережу для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку мешканців (-ок) і гостей столиці. На сьогодні основний акцент зосереджений на удосконаленні існуючої велосипедної інфраструктури та об’єднанні розірваних ділянок в єдину цілісну систему», – коментують автори ідеї.

За роботи відповідатиме «Київавтодор». Орієнтовна вартість прокладання доріжок – 35,8 млн грн. Основну частину витрат планують на 2025 рік.

Раніше ми писали, що Бровари та Київ хочуть поєднати веломаршрутом .