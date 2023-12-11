У Києві прокладуть новий веломаршрут зі спального району в центр столиці

143
Наталія Габрух
share share

У наступні 2 роки планують побудувати веломаршрут «Солом’янка-Центр Києва», щоб велосипедистам було комфортніше подорожувати містом. Про це повідомляє видання Big Kyiv.

За словами авторів проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки, створення нового маршруту дозволить багатьом киянам пересісти на велосипеди та діставатися на роботу на двоколісному.

«Необхідно створити безбар’єрну, безпечну та зв’язну веломережу для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку мешканців (-ок) і гостей столиці. На сьогодні основний акцент зосереджений на удосконаленні існуючої велосипедної інфраструктури та об’єднанні розірваних ділянок в єдину цілісну систему», – коментують автори ідеї.

За роботи відповідатиме «Київавтодор». Орієнтовна вартість прокладання доріжок – 35,8 млн грн. Основну частину витрат планують на 2025 рік.

Раніше ми писали, що Бровари та Київ хочуть поєднати веломаршрутом.

Фото: Dovile Ramoskaite/Unsplash.

Вам подобається ідея створення нового веломаршруту?
Опубліковано: 11 грудня 2023
share share
У Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції У Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції З'явиться вулиця Монастирського та проспект Повітряних Сил: які перейменування підтримали кияни З'явиться вулиця Монастирського та проспект Повітряних Сил: які перейменування підтримали кияни «Укрпошта» доставить речі для обігріву військовим на фронт: як долучитися «Укрпошта» доставить речі для обігріву військовим на фронт: як долучитися Ялинкові іграшки, свічки й декор від українських брендів Ялинкові іграшки, свічки й декор від українських брендів За рік у Києві демонтували понад 25 тисяч вивісок та рекламних конструкцій: фото За рік у Києві демонтували понад 25 тисяч вивісок та рекламних конструкцій: фото Компанія Airbnb пропонує безкоштовно пожити в будиночку Санта Клауса Компанія Airbnb пропонує безкоштовно пожити в будиночку Санта Клауса «Укрзалізниця» анонсувала зимову мандрівку найдовшою у Європі вузькоколійкою «Укрзалізниця» анонсувала зимову мандрівку найдовшою у Європі вузькоколійкою Дивіться список найкращих фільмів 2023 року за версією Європейської кіноакадемії Дивіться список найкращих фільмів 2023 року за версією Європейської кіноакадемії
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.