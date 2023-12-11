Товариство Червоного Хреста збудувало модульне містечко для переселенців у Чернігові

Модульне містечко для 112 родин ВПО відкрили в Чернігові. Про це повідомляє Товариство Червоного Хреста України.

На території містечка розміщено сім двоповерхових будинків на 112 квартир (84 — однокімнатні (28,7 м²) і 28 — 2-кімнатних (38,6 м²)). Кожна оселя має свій санвузол та кухню, а також необхідне умеблювання. Містечко функціонує та обігрівається за допомогою електроенергії. На випадок аварійних відключень представники Червоного Хреста забезпечили його двома генераторами, потужністю 100 кВт.

Для будівництва модульного містечка Український Червоний Хрест залучив майже 157 млн гривень.

Наразі 81 родина отримала ордери. Це переселенці з прикордонних сіл Чернігівщини, що регулярно обстрілюються, та зі Сходу України.

Раніше ми писали, що під Києвом відкрили друге містечко для переселенців від американського благодійника.

Фото: Чернігівська міська рада.