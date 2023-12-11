Кияни побачили воду між коліями на "Олімпійській": у метро заперечують можливість підтоплення

На коліях станції метро "Олімпійська" можна побачити воду. Подекуди струмочки води стікають зі стін.

Про це повідомляє "Суспільне".

При цьому, у пресслужбі "Київського метрополітену" запевняють містян, що панікувати не варто. Ситуація контрольована. Усе в межах норми.

"На станції "Олімпійська" відсутні течії, тим паче зі стін. Ми перевірили цю інформацію, вона не відповідає дійсності", — повідомили у відомстві.

Раніше ми писали, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Фото: Суспільне