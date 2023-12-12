З 12 грудня змінять рух автобуси №2м та тролейбуси №12: схеми руху

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Наталія Габрух
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Із 12 грудня в Києві змінюють два маршрути громадського транспорту між станціями метро «Либідська» та «Деміївська». Це автобус №2-М та тролейбус №12. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Відсьогодні автобуси маршруту № 2-М, що курсують від станції метро «Теремки» до «Либідської» більше не будуть заїжджати на проспект Науки та вулицю Саперно-Слобідську.

Зупинка автобусів здійснюватиметься на зупинці пасажирського транспорту «Деміївський провулок» на проспекті Голосіївському.

Водночас тролейбуси маршруту № 12, які курсують від Центрального залізничного вокзалу до станції метро «Васильківська», не будуть заїжджати на проспект Валерія Лобановського.

Раніше ми писали, що замість метро між Теремками і Либідською запустили автобус: схеми руху.

Фото: УНІАН.

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Опубліковано: 12 грудня 2023
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