З 12 грудня змінять рух автобуси №2м та тролейбуси №12: схеми руху

Із 12 грудня в Києві змінюють два маршрути громадського транспорту між станціями метро «Либідська» та «Деміївська». Це автобус №2-М та тролейбус №12. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Відсьогодні автобуси маршруту № 2-М, що курсують від станції метро «Теремки» до «Либідської» більше не будуть заїжджати на проспект Науки та вулицю Саперно-Слобідську.

Зупинка автобусів здійснюватиметься на зупинці пасажирського транспорту «Деміївський провулок» на проспекті Голосіївському.

Водночас тролейбуси маршруту № 12, які курсують від Центрального залізничного вокзалу до станції метро «Васильківська», не будуть заїжджати на проспект Валерія Лобановського.

Раніше ми писали, що замість метро між Теремками і Либідською запустили автобус : схеми руху.

Фото: УНІАН.