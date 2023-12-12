У Києві відкрили третій коворкінг Creative States на «Арсеналі»

Українська компанія Creative States відкрила третій коворкінг на території заводу «Арсенал». Про це пише The Village Україна.

Коворкінг зробили в стилі шотландського міста Единбург, а в дизайні спробували відтворити «сучасний Гоґвортс».

«Ми надихалися атмосферою замку з книг Джоан Роулінг, тому наші мітинг-руми мають відповідні назви – від “Нумерології” і “Трансгресії” до “Зіллєваріння” і “Захисту від темних мистецтв”», – коментують у Creative States.

Creative State of Arsenal 3 має три поверхи, площу більше 3 тисяч м² і розрахований на 475 людей. Це продовження флагманського проєкту на «Арсеналі» і вже шоста локація мережі в Україні.

Коворкінг пропонує різноманітні варіанти робочих просторів: наявні 12 мітинг-румів, 14 «скайп-румів» і пʼять «мікро-скайпів», івент-хол на 50 людей, а також Hot Desk зона на 40 місць. Додатково можна винайняти один з 19 приватних офісів або повністю кастомізований простір.

У «сімейному» коворкінгу є санвузли для дорослих, дітей і людей з обмеженими можливостями, кухня з шефом, кімната для відпочинку зі спальними капсулами і кінотеатр.

Перший поверх будівлі адаптований для використання як бомбосховище під час повітряних тривог. Стіни мають товщину 1,5 метри, а уздовж вікон на нижньому рівні встановлені бетонні блоки.

У разі відключень електроенергії коворкінг оснащений двома генераторами. Також підвели пасивну оптику інтернету на випадок, якщо міські енергетичні системи перестануть працювати через блекаути.

Третю локацію Creative States на «Арсеналі» було створено у співпраці з будівельною фірмою A Development. Українське бюро Nav.Kolo.Nas відповідало за розробку дизайну та архітектури.

Раніше ми писали, що у Києві запустили CS Kitchen для резидентів коворкінгів Creative States.

Фото: The Village Україна.