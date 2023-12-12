У деяких містах Київщини не працює система оповіщення: про тривогу інформуватимуть гучномовцями

Внаслідок збою в мережі «Київстар» виникли неполадки у системах оповіщення в декількох населених пунктах Київської області.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Наразі сигнал «Повітряна тривога» не працює у таких населених пунктах:

Буча;

Ірпінь;

Вишневе;

Березань;

Сквира;

Ржищів;

Тараща;

Володарка;

Гірська територіальна громада (Бориспільській район).

Також є точкові відключення системи оповіщення в Борисполі та ще в 75 населених пунктах.

У тих населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, працюватимуть екіпажі патрульної поліції та ДСНС. Про повітряну тривогу вони сповіщатимуть через гучномовці.

Також мешканцям Київщини нагадали, що до інтернету можна приєднатися у «пунктах незламності», які обладнані точками Wi-Fi.

Раніше ми писали, що у роботі «Київстара» стався масштабний збій : у компанії кажуть, що проблему вже вирішують.

Фото: з відкритих джерел.