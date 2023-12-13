Нічний обстріл Києва балістикою: постраждало 53 людини, уламки впали на лікарню

У ніч на 13 грудня ППО збила над Києвом 10 з 10 балістичних ракет, якими ворог обстріляв місто.

Внаслідок нічної ракетної атаки в столиці постраждало 53 особи: 36 жінок та 17 чоловіків, з них шестеро дітей. 20 потерпілих госпіталізовано, повідомляє КМВА.

Переважна більшість – 34 людини – отримали різані рани тіла. Ще у 8-ох гостра реакція на стрес. У решти: ЗЧМТ, садни, опіки та інші травми.

Інформації стосовно загиблих немає.

За повідомленням мера Віталія Кличка, під час нічної атаки на столицю відбулося падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці

У кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу.

Уламки від збитих ракет впали у кількох районах міста:

Голосіївський район:

падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.

Дарницький район:

загорання приватного будинку на площі 400 м2.

Деснянський район:

загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку. З будівлі евакуювали мешканців.

Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

Ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Дніпровський район:

Вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.

Загорання приватного житлового будинку на площі 2 м2.

Падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі — аварійні бригади працюють на місці.

Внаслідок атаки було знеструмлено 35 домівок приватного секторуу Дніпровському районі. Аварійно- відновлювальні роботи мають завершитись до 14.00.

Також у Дніпровському районі через пробиту уламками ракети магістраль майже повністю затопило підземний перехід.

Фото: Радіо Свобода, Reuters, ДСНС України