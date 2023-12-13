Нічний обстріл Києва балістикою: постраждало 53 людини, уламки впали на лікарню

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Анна Григораш
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У ніч на 13 грудня ППО збила над Києвом 10 з 10 балістичних ракет, якими ворог обстріляв місто.

Внаслідок нічної ракетної атаки в столиці постраждало 53 особи: 36 жінок та 17 чоловіків, з них шестеро дітей. 20 потерпілих госпіталізовано, повідомляє КМВА.

Переважна більшість – 34 людини – отримали різані рани тіла. Ще у 8-ох гостра реакція на стрес. У решти: ЗЧМТ, садни, опіки та інші травми.

Інформації стосовно загиблих немає.

За повідомленням мера Віталія Кличка, під час нічної атаки на столицю відбулося падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці

У кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу.

Уламки від збитих ракет впали у кількох районах міста:

Голосіївський район:

  • падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.

Дарницький район:

  • загорання приватного будинку на площі 400 м2.

Деснянський район:

  • загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку. З будівлі евакуювали мешканців.
  • Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.
  • Ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Дніпровський район:

  • Вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.
  • Загорання приватного житлового будинку на площі 2 м2.
  • Падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.
  • Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі — аварійні бригади працюють на місці.
  • Внаслідок атаки було знеструмлено 35 домівок приватного секторуу Дніпровському районі. Аварійно- відновлювальні роботи мають завершитись до 14.00.

Також у Дніпровському районі через пробиту уламками ракети магістраль майже повністю затопило підземний перехід.

Фото: Радіо Свобода, Reuters, ДСНС України

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Опубліковано: 13 грудня 2023
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