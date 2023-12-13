У Протасовому яру розпочався зимовий сезон катання на лижах і сноубордах

У київському гірськолижному спортивному комплексі «Протасів Яр» розпочався сезон катання на лижах і сноубордах. Про це повідомляють у соцмережах комплексу.

Тут оновили спорядження, додали сноублейди та фрістайлові лижі. В прокаті сноуборди від 80 см до 167, лижі від 70 см до 170 см, черевики від 15 см до 34 см, шоломи, гірськолижні маски та рукавиці.

Організатори очікують, що на вихідних покататись на лижах та сноубордах буде приходити від 2 до 3 тис. киян.

Щоб взяти спорядження в прокат необхідно показати паспорт громадянина України (Дія підходить), підписати договір оренди, залишити заставу, та оплатити прокат.

Абонемент на дві години катання в будні дні коштує 350 гривень, а на вихідних і у святкові дні – 450. Вихід на сніг (4 години) коштує 150 гривень.

Один підйом у будні коштує 35 гривень, а на вихідні й святкові дні – 45. Для проходу на сніг потрібно мати придбаний SkiPass вартістю 20 гривень.

Покататися можна з 10:00 по 21:00, а придбати квитки в касі – з 10:00 по 20:30.

Роботу комплексу в разі відключень електроенергії забезпечуватимуть генераторами. Нічних катань через комендантську годину не буде.

Раніше ми писали, ковзанка, парк ілюмінацій, Резиденція Санти: Гід "Зимовою Країною" на ВДНГ .

Фото: «Протасів Яр».