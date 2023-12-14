На ВДНГ відкрили виставку льодових скульптур: фото

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Ірина Маймур
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На ВДНГ відкрили імерсивну виставку льодових скульптур. Вона присвячена казці Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева».

Про це повідомляє генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

Експозиція складається з 15 крижаних скульптур, на виготовлення яких пішло понад 100 тонн льоду. Тут можна побачити замок Снігової королеви зі стінами 25 метрів завдовжки й 3,5 метра заввишки, прогулятися квітучим льодовим садом, над створенням якого працювали 6 майстрів, і зануритися у справжню зимову казку.

«Скульптори дбайливо втілили неймовірні форми, а освітлювачі додали магії зоряного неба та кольорових світінь. Результат — казкова атмосфера, яку важко відтворити словами!», — розповів Мушкін.

Виставка-казка льодових скульптур розташована біля павільйону № 1.

Раніше ми писали, що на ВДНГ відкрили Різдвяну фабрику мрій.

Фото: Sergey Sivyakov

Чи плануєте ви відвідати виставку?
Опубліковано: 14 грудня 2023
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