Перші тріщини у тунелі між "Либідською" та "Деміївською" з'явилися 12 років тому – КМДА

Проблемна ділянка у тунелі метро між "Либідською" та "Деміївською" виникла через три місяці після відкриття.

Про це повідомив Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, пише "NV".

За його словами, в березні 2011 року вже з’явилися перші тріщини, і це зафіксовано в журналі.

"І так ще впродовж 12 років ця ділянка була проблемною, там просочувалася вода, і вона так існувала. Тобто прогресу руйнувань не було, виносу ґрунту не було [збільшення проникнення ґрунту у тунель], але постійно були тріщини, просочування [води] і з того часу вже фіксували певні порушення герметичності тунелю, ще з 2011 року", - пояснив він.

Раніше ми писали, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Фото: Київ FM