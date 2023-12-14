В аеропорту «Київ» (Жуляни) планують відбудувати летовище і закупити спецтранспорт за 358 млн грн

Протягом 2024-2025 років місто пропонує витратити 358 млн грн реконструкцію, закупівлі та збереження летовища в аеропорту «Київ» (Жуляни).
Про це йдеться в проєкті Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024–2025 роки.
На що саме хочуть закласти кошти:
Усі зазначені кошти пропонують виділити з бюджету Києва.
Згідно з документом, наразі є проблемними питання поточного утримання аеропорту «Київ» (Жуляни), проведення реконструкції аеродрому зі збільшенням довжини злітно-посадкової смуги на 600 метрів і з посиленням несучої спроможності покриття всіх елементів аеродрому.
До того ж зазначають, що 40 % (58 одиниць) наявної спецтехніки має термін експлуатації, що перевищує 25 років.
«Варто поступово замінити застарілу техніку для утримання в належному стані аеродрому на сучасну, яка повністю відповідає вимогам ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) з безпеки польотів, що дозволить забезпечити безперебійну роботу аеропорту на рівні його пропускної спроможності (22 літако-вильоти на годину), зокрема при складних погодних умовах», — йдеться в документі.
Зазначені пункти в Міській цільовій програмі розвитку транспорту ще мають затвердити депутати Київради.
Раніше ми писали, що в Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції.
Фото: depo.uа