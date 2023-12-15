На Київщині біля гімназії збудували модульне укриття на 100 осіб

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Ірина Маймур
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У Гостомельській громаді в селі Озера на території гімназії № 1 встановили швидкоспоруджуване модульне укриття.

Про це повідомили в КОВА.

Укриття може вміщувати до 100 осіб. Його облаштували за кошт місцевого бюджету.

Також понад 140 дітей можуть перебувати в укритті самої гімназії. Раніше воно працювало як овочесховище, наразі його відремонтували та переоблаштували як укриття коштом благодійників і місцевого бюджету.

Гімназія № 1 зазнала руйнувань під час воєнних дій на Київщині. Приміщення дошкільного відділення було зруйновано на 75%.

Наразі навчальний заклад із дошкільним відділенням вже повністю відновив свою роботу й може приймати усіх учнів.

Раніше ми писали, що в Луцьку показали старовинне укриття, яке використовується за призначенням з 14 століття.

Фото: КОВА

Як вам модульне укриття?
Опубліковано: 15 грудня 2023
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