«Київстар» відновив мобільний інтернет 4G і LTE в Києві та ще низці регіонів

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Ірина Маймур
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Оператор «Київстар» відновив роботу 4G у Києві та ще низці регіонів.

Про це повідомив Chief Product Officer «Київстар» Михайло Нестор.

Наразі є фіксований інтернет та голосовий зв’язок по всій країні. Також активна послуга «Домашній Інтернет».

Станом на 15 грудня працюють понад 95 % базових станцій мобільного зв’язку. Над відновленням послуги SMS компанія ще працює.

Якщо ваша SIM-картка досі не реєструється в мережі, потрібно:

  • перезавантажити телефон;
  • знайти оператора вручну після перезавантаження телефону;
  • увімкнути та вимкнути «авіарежим».

Раніше ми писали, що вчора Київстар» повернув голосовий сервіс і домашній інтернет майже всім абонентам.

Фото: GSMINFO.COM.UA

Чи відновився у вас мобільний інтернет 4G і LTE?
Опубліковано: 15 грудня 2023
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