«Київстар» відновив мобільний інтернет 4G і LTE в Києві та ще низці регіонів

Оператор «Київстар» відновив роботу 4G у Києві та ще низці регіонів.
Про це повідомив Chief Product Officer «Київстар» Михайло Нестор.
Наразі є фіксований інтернет та голосовий зв’язок по всій країні. Також активна послуга «Домашній Інтернет».
Станом на 15 грудня працюють понад 95 % базових станцій мобільного зв’язку. Над відновленням послуги SMS компанія ще працює.
Якщо ваша SIM-картка досі не реєструється в мережі, потрібно:
Раніше ми писали, що вчора Київстар» повернув голосовий сервіс і домашній інтернет майже всім абонентам.
Фото: GSMINFO.COM.UA