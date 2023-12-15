«Київстар» відновив мобільний інтернет 4G і LTE в Києві та ще низці регіонів

Оператор «Київстар» відновив роботу 4G у Києві та ще низці регіонів.

Про це повідомив Chief Product Officer «Київстар» Михайло Нестор.

Наразі є фіксований інтернет та голосовий зв’язок по всій країні. Також активна послуга «Домашній Інтернет».

Станом на 15 грудня працюють понад 95 % базових станцій мобільного зв’язку. Над відновленням послуги SMS компанія ще працює.

Якщо ваша SIM-картка досі не реєструється в мережі, потрібно:

перезавантажити телефон;

знайти оператора вручну після перезавантаження телефону;

увімкнути та вимкнути «авіарежим».

Раніше ми писали, що вчора Київстар» повернув голосовий сервіс і домашній інтернет майже всім абонентам.

Фото: GSMINFO.COM.UA