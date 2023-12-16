У застосунку «Київ Цифровий» почали тестувати сервіс для голів ОСББ

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Наталія Габрух
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У застосунку «Київ Цифровий» розпочали бета-тестування сервісу для голів ОСББ.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

У сервісі користувачі можуть отримати інформацію про ОСББ, корисні контакти, сповіщення про збори.

Також за допомогою нового сервісу голови ОСББ зможуть проводити офіційні голосування через «Дія.Підпис» і використовувати електронні документи. А співвласники — впливати на життя свого будинку.

Голови ОСББ зможуть:

  • створювати офіційні електронні голосування;
  • додати список співвласників;
  • завантажувати протоколи;
  • запрошувати співвласників на збори.

Для інтеграції ОСББ у додаток, першим кроком є реєстрація через посилання та проходження верифікації. Наступним етапом є внесення до системи даних про співвласників. Коли голова ОСББ успішно зареєструється та додасть інформацію про співвласників, вони отримають доступ до нового сервісу в додатку.

Раніше ми писали, що про можливі відключення світла в Києві сповіщатимуть через «Київ Цифровий».

Фото: з відкритих джерел.

А вам подобається новий сервіс від «Київ Цифровий»?
Опубліковано: 16 грудня 2023
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