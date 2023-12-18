Незаконна реставрація Братських келій: прокуратура відкрила кримінальне провадження

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Наталія Габрух
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За фактом умисного пошкодження та руйнування пам'ятки національного значення — келій Братського монастиря, 1823 р. — Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Провадження відкрито за зверненням депутатки Київської міської ради — Євгенії Кулеби.

Досудове розслідування проводиться Подільським УП ГУ Національної поліції України.

Попри це, охорона університету не пускає на територію поліцейських та журналістів. Активіст Дмитро Перов стверджує, що таку вказівку дав президент академії Сергій Квіт.

Нагадаємо, що нещодавно на території Києво-Могилянської академії почали перебудовувати 200-річну будівлю Братських келій.

За даними активістів зі спільноти «Cпадщина», за кілька тижнів було демонтовано оригінальні цегляні склепінчасті зводи, вікна та 200-літні деревʼяні перекриття — останні замінюють на залізобетонні. Чи були для цього фактичні підстави, на кшталт експертного висновку про аварійність певних частин будівлі — невідомо, зауважують у «Мапі Реновації». Також з експертизи проєкту стало відомо, що конструктивних змін зазнає і дах, де планують зробити вікна для виходу на покрівлю.

Натомість у Могилянці кажуть, що проводять реставрацію будівлі, щоби повернути їй автентичний вигляд, і мають узгоджений із відповідними органами проєкт.

Однак активісти наголошують, що наразі відсутнє погодження робіт із заповідником «Стародавній Київ», на території якого знаходяться келії. До того ж роботи проводять всупереч чинному законодавству. Наразі департамент благоустрою вже тричі видавав припис про зупинення робіт через відсутність картки на порушення благоустрою.

Келії Братського монастиря були споруджені у 1823–1827 роках у стилі класицизм. Будівля має статус памʼятки національного значення.

Фото: Дмитро Перов

Як ви вважаєте, вдасться зупинити руйнування келій Братського монастиря?
Опубліковано: 18 грудня 2023
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