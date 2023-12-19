Ще на кількох станціях метро у Києві помітили протікання

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Наталія Габрух
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На станції метро «Голосіївська» мешканці міста помітили протікання. Вода стікала стінами переходу на станції.

На станції метро «Вирлиця» також помітили протікання води зі стелі. Працівникам метрополітену довелося поставити відра та постелити ганчірки для збору води.

Водночас місцеві кажуть, що ця проблема спостерігається тут з моменту відкриття станції.

Раніше ми писали, що ще на п'ятьох станціях метро "синьої гілки" просідають тунелі: який стан життєво важливих систем Києва.

Фото: з відкритих джерел

Як вважаєте, це загрожує закриттям станцій?
Опубліковано: 19 грудня 2023
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