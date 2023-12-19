На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку «Зірка сходить»

У червоній залі Центрального залізничного вокзалу Києва з 23 грудня розпочне роботу різдвяна виставка «Зірка сходить».

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Виставка присвячена історії Різдва: від дідухів і святкових страв різних країн до «Щедрика» й різдвяних пісень The Beatles.

Експозиція складатиметься з трьох смислових блоків.

У першому розділі «Дух Різдва» можна буде ознайомитись з історією свята і святковими мелодіями. Тут буде представлена інсталяція про протистояння дідуха і ялинки, а також старовинні ялинкові прикраси й інтерактивний стіл із різдвяними стравами різних країн. У блоці «Образи Різдва» представлять п'ять історичних вертепів, колекцію свічників-трійць, тарілок знаменитої Львівської кераміко-скульптурної фабрики, костюми з фільму «Памфір», кімнату-інсталяцію з авторськими масками Івана Михайлова та колядою. Організатори додають, що відвідувачі зможуть взяти участь у традиційній різдвяній забаві «хургало» завдяки VR-окулярам. У блоці «Нова радість» можна погойдатися на семиметрових гойдалках, побачити, як сходить різдвяна зірка, та витягнути собі передбачення на наступний рік.

Вартість квитка для дорослих і дітей від 12 років – 150 гривень, для школярів віком до 12 років, студентів і пенсіонерів – 75 гривень.

50% від продажу кожного квитка будуть спрямовані через офіційну фандрейзингову платформу UNITED24 на будівництво укриттів в українських школах.

Придбати квитки можна на сайті Concert.ua.

Експозиція буде доступною на 2 поверсі Центрального залізничного вокзалу Києва у червоній залі очікування з 23 грудня до 21 січня щодня без вихідних з 10:00 до 21:00.

Години роботи у святкові дні:

24.12 – з 10:00 до 18:00

25.12 – з 12:00 до 21:00

31.12 – з 10:00 до 18:00

01.01 – з 12:00 до 21:00

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Фото: з відкритих джерел