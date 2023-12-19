На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку «Зірка сходить»

У червоній залі Центрального залізничного вокзалу Києва з 23 грудня розпочне роботу різдвяна виставка «Зірка сходить».
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Виставка присвячена історії Різдва: від дідухів і святкових страв різних країн до «Щедрика» й різдвяних пісень The Beatles.
Експозиція складатиметься з трьох смислових блоків.
Вартість квитка для дорослих і дітей від 12 років – 150 гривень, для школярів віком до 12 років, студентів і пенсіонерів – 75 гривень.
50% від продажу кожного квитка будуть спрямовані через офіційну фандрейзингову платформу UNITED24 на будівництво укриттів в українських школах.
Придбати квитки можна на сайті Concert.ua.
Експозиція буде доступною на 2 поверсі Центрального залізничного вокзалу Києва у червоній залі очікування з 23 грудня до 21 січня щодня без вихідних з 10:00 до 21:00.
Години роботи у святкові дні:
24.12 – з 10:00 до 18:00
25.12 – з 12:00 до 21:00
31.12 – з 10:00 до 18:00
01.01 – з 12:00 до 21:00
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Фото: з відкритих джерел