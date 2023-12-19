«Укрзалізниця» запустила крамницю з мерчем у Львові

«Укрзалізниця» відкрила крамницю з фірмовим мерчем у Львові. Це вже друга «Залізна крамниця» в Україні. Про це повідомляють в «Укрзалізниці».

Крамниця розташована в холі Центрального залізничного вокзалу Львова. Там можна знайти оригінальні подарунки до свят, футболки та світшоти, товари для подорожей і для дому, книжки про Україну та інший мерч.

«Залізна крамниця» у Львові працюватиме щодня з 11:00 до 22:00.

Раніше ми писали, що на залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку «Зірка сходить».

Фото: «Укрзалізниця»