У маршрутках із Києва до Боярки й Вишневого запрацювала оплата карткою

160
Ірина Маймур
share share

Оплата карткою запрацювала в маршрутках, що курсують із Києва до Вишневого та Боярки.

Платіжне рішення для цього представили «ПриватБанк» та Visa, повідомляє пресслужба «ПриватБанку».

Розрахунок у маршрутках здійснюють через додаток «Термінал». Безготівковий проїзд запрацював у маршрутках № 368 м. «Контрактова площа» — Боярка, № 820 м. «Контрактова площа» — Вишневе та № 805 м. «Вокзальна» — Вишневе.

Застосунок «Термінал» доступний для Android та iPhone. Він працює на базі технології Visa Tap to Phone і дозволяє приймати безготівкові платежі зі смартфона, без додаткового обладнання — POS-терміналів, зчитувачів карток, QR-кодів чи іншого.

Для здійснення оплати перевізник має відкрити на своєму смартфоні застосунок «Термінал», ввести суму проїзду та піднести пристрій до пасажира. Той повинен сплатити за допомогою банківської картки або пристрою з NFC-чипом, приклавши його до верхньої частини смартфона перевізника.

Раніше ми писали, що в Києві тестували безготівкову оплату в маршрутці № 444.

Фото ілюстративне: «Слово і діло»

Підтримуєте запровадження безготівкового проїзду?
Опубліковано: 19 грудня 2023
share share
В українських кінотеатрах покажуть архівні мультфільми Довженко-Центру: коли та де В українських кінотеатрах покажуть архівні мультфільми Довженко-Центру: коли та де Правоохоронці обстежили просідання ґрунту над метро "Деміївська": відкрито провадження Правоохоронці обстежили просідання ґрунту над метро "Деміївська": відкрито провадження Купівля-продаж автомобіля і обмін сертифіката на житло: які нові послуги з’явилися в «Дії» Купівля-продаж автомобіля і обмін сертифіката на житло: які нові послуги з’явилися в «Дії» Із лекціями та коворкінгом: на ВДНГ відкриється центр вуличних культур Із лекціями та коворкінгом: на ВДНГ відкриється центр вуличних культур На Київщині створять ще один заказник На Київщині створять ще один заказник «Червону» гілку підземки не закриватимуть через ремонт мосту Метро — КМДА «Червону» гілку підземки не закриватимуть через ремонт мосту Метро — КМДА «Укрзалізниця» запустила крамницю з мерчем у Львові «Укрзалізниця» запустила крамницю з мерчем у Львові На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку «Зірка сходить» На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку «Зірка сходить»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.