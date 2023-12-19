У маршрутках із Києва до Боярки й Вишневого запрацювала оплата карткою

Оплата карткою запрацювала в маршрутках, що курсують із Києва до Вишневого та Боярки.

Платіжне рішення для цього представили «ПриватБанк» та Visa, повідомляє пресслужба «ПриватБанку».

Розрахунок у маршрутках здійснюють через додаток «Термінал». Безготівковий проїзд запрацював у маршрутках № 368 м. «Контрактова площа» — Боярка, № 820 м. «Контрактова площа» — Вишневе та № 805 м. «Вокзальна» — Вишневе.

Застосунок «Термінал» доступний для Android та iPhone. Він працює на базі технології Visa Tap to Phone і дозволяє приймати безготівкові платежі зі смартфона, без додаткового обладнання — POS-терміналів, зчитувачів карток, QR-кодів чи іншого.

Для здійснення оплати перевізник має відкрити на своєму смартфоні застосунок «Термінал», ввести суму проїзду та піднести пристрій до пасажира. Той повинен сплатити за допомогою банківської картки або пристрою з NFC-чипом, приклавши його до верхньої частини смартфона перевізника.

Раніше ми писали, що в Києві тестували безготівкову оплату в маршрутці № 444.

Фото ілюстративне: «Слово і діло»