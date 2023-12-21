Викрито ще одне розкрадання коштів під час будівництва Подільського мосту: йдеться про 24 млн гривень

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Валерія Гуржий
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Заступнику директора комунального підприємства оголосили про підозру у службовій недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мостового переходу.

Про це повідомили у поліції Києва.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні цього року, заступник директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин.

Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки. За попередніми висновками, сума збитків столичному бюджету сягає 24 мільйони гривень.

Раніше ми писали, що Подільська прокуратура повідомила про підозру генпідряднику, який займається будівництвом Подільського мосту через Дніпро у Києві. Його підозрюють у привласненні 6 млн грн із бюджету столиці.

Фото: Поліція Києва

Як думаєте це вже всі розкрадання чи ще ні?
Опубліковано: 21 грудня 2023
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