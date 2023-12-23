На Київщині запустили мапу відновлення: там можна моніторити видатки на відбудову

У Київській області презентували інтерактивну мапу відновлення , на якій можна прослідкувати за видатками на відбудову пошкоджених об’єктів Київщини.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко у соцмережах.

На мапі є вся інформація про фінансування відбудови пошкоджених об’єктів на рівні району, територіальної громади, населеного пункту.

«Усе до дрібниць: загальна кількість об’єктів, фактичні суми, перелік компаній, які отримують найбільше коштів за відбудову, та хто найбільше замовляє відбудову», — зазначив Руслан Кравченко.

На мапі також можна дізнатися про адресу, розпорядника та отримувача коштів, бюджетну програму, за якою здійснюється фінансування, суму коштів, витрачену на відбудову, тип об’єкта.

Наразі дашборд показує дані про відновлення лише за кошти держбюджету до 31 серпня 2023 року. Масштабне оновлення даних планується з 1 січня 2024 року.

Загалом, за словами Руслана Кравченка, у Київській області вже відновили повністю та частково із забезпеченням життєдіяльності понад 15 тисяч об'єктів.

Раніше ми писали, що в Ірпені відремонтують ще дві багатоповерхівки , які були пошкоджені обстрілами.

Фото: Руслан Кравченко