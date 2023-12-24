На Співочому полі відкрився фестиваль ліхтарів «Lights&Dreams»

22 грудня у столичному парку Співоче поле стартував фестиваль ліхтарів «Lights & Dreams».
Про це повідомляють на сторінці Співочого поля у соцмережах.
За словами організаторів це — унікальний фестиваль світового масштабу, який розповідає про паралельний світ. Кожна зі світлових інсталяцій сягає від трьох до семи метрів заввишки та має свою тему: «Ліс казкових фей та ельфів», «Тунель закоханих», «Магічні коти», «Золотий дракон» тощо.
Всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери.
На відвідувачів чекають:
понад 50 000 ліхтариків;
світлові фігури до 7-ми метрів у висоту;
30 масштабних ілюмінаційних локацій;
яскраві стилізовані фотозони;
аніматори для дітей;
тематичні фуд-корти;
зони відпочинку для дорослих;
програма вихідного дня та фаєр шоу.
Розробкою та реалізацією проєкту займалась українська компанія UNIVERSAL PARK, яка організовує квіткові, тематичні, аніматронні та інші фестивалі в Україні та Європі.
Адреса: Співоче поле, вул. Лаврська, 31
Режим роботи: щодня з 16:00 до 21:00
Вартість: у будні дні: дорослий квиток — 200 грн, дитячий — 150 грн; у вихідні та святкові дні: дорослий квиток — 300 грн, дитячий — 200 грн
Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights& Dreams або у касі парку Співоче поле.
Раніше ми писали, що на ВДНГ відкрили виставку льодових скульптур: фото.
Фото: Співоче поле