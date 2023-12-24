На Співочому полі відкрився фестиваль ліхтарів «Lights&Dreams»

22 грудня у столичному парку Співоче поле стартував фестиваль ліхтарів «Lights & Dreams».

Про це повідомляють на сторінці Співочого поля у соцмережах.

За словами організаторів це — унікальний фестиваль світового масштабу, який розповідає про паралельний світ. Кожна зі світлових інсталяцій сягає від трьох до семи метрів заввишки та має свою тему: «Ліс казкових фей та ельфів», «Тунель закоханих», «Магічні коти», «Золотий дракон» тощо.

Всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери.

На відвідувачів чекають:

понад 50 000 ліхтариків;

світлові фігури до 7-ми метрів у висоту;

30 масштабних ілюмінаційних локацій;

яскраві стилізовані фотозони;

аніматори для дітей;

тематичні фуд-корти;

зони відпочинку для дорослих;

програма вихідного дня та фаєр шоу.

Розробкою та реалізацією проєкту займалась українська компанія UNIVERSAL PARK, яка організовує квіткові, тематичні, аніматронні та інші фестивалі в Україні та Європі.

Адреса: Співоче поле, вул. Лаврська, 31

Режим роботи: щодня з 16:00 до 21:00

Вартість: у будні дні: дорослий квиток — 200 грн, дитячий — 150 грн; у вихідні та святкові дні: дорослий квиток — 300 грн, дитячий — 200 грн

Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights& Dreams або у касі парку Співоче поле.

Раніше ми писали, що на ВДНГ відкрили виставку льодових скульптур: фото.

Фото: Співоче поле