На Співочому полі відкрився фестиваль ліхтарів «Lights&Dreams»

53
Наталія Габрух
share share

22 грудня у столичному парку Співоче поле стартував фестиваль ліхтарів «Lights & Dreams».

Про це повідомляють на сторінці Співочого поля у соцмережах.

За словами організаторів це — унікальний фестиваль світового масштабу, який розповідає про паралельний світ. Кожна зі світлових інсталяцій сягає від трьох до семи метрів заввишки та має свою тему: «Ліс казкових фей та ельфів», «Тунель закоханих», «Магічні коти», «Золотий дракон» тощо.

Всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери.

На відвідувачів чекають:

  • понад 50 000 ліхтариків;

  • світлові фігури до 7-ми метрів у висоту;

  • 30 масштабних ілюмінаційних локацій;

  • яскраві стилізовані фотозони;

  • аніматори для дітей;

  • тематичні фуд-корти;

  • зони відпочинку для дорослих;

  • програма вихідного дня та фаєр шоу.

Розробкою та реалізацією проєкту займалась українська компанія UNIVERSAL PARK, яка організовує квіткові, тематичні, аніматронні та інші фестивалі в Україні та Європі.

Адреса: Співоче поле, вул. Лаврська, 31

Режим роботи: щодня з 16:00 до 21:00

Вартість: у будні дні: дорослий квиток — 200 грн, дитячий — 150 грн; у вихідні та святкові дні: дорослий квиток — 300 грн, дитячий — 200 грн

Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights& Dreams або у касі парку Співоче поле.

Раніше ми писали, що на ВДНГ відкрили виставку льодових скульптур: фото.

Фото: Співоче поле

Плануєте відвідати фестиваль ліхтарів «Lights & Dreams»?
Опубліковано: 24 грудня 2023
share share
В «АТБ» з’явилися роботи-помічники В «АТБ» з’явилися роботи-помічники Українські дизайнери створили проєкт, де показали старовинні різдвяні листівки Українські дизайнери створили проєкт, де показали старовинні різдвяні листівки 7 рецептів різдвяного печива 7 рецептів різдвяного печива Найцікавіше за тиждень: Як раніше виглядала новорічна ялинка Києва та що дарувати на Новий рік та Різдво Найцікавіше за тиждень: Як раніше виглядала новорічна ялинка Києва та що дарувати на Новий рік та Різдво У Маріїнському парку демонтували більшовицький пам’ятник: фото У Маріїнському парку демонтували більшовицький пам’ятник: фото На Київщині запустили мапу відновлення: там можна моніторити видатки на відбудову На Київщині запустили мапу відновлення: там можна моніторити видатки на відбудову Біля кінотеатру «Жовтень» на Подолі запрацював бар «Цегла» Біля кінотеатру «Жовтень» на Подолі запрацював бар «Цегла» У Бучі створять новий парк-пам'ятку «Кампа» У Бучі створять новий парк-пам'ятку «Кампа»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.