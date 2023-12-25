Як зараз виглядає метро на Виноградар і чи продовжується будівництво: фото

Київські дигери та блогери вирішили дослідити, як зараз виглядає будівництво метро на Виноградар і у якому стані знаходиться тунель.

Минулого тижня дигер і блогер Kotofey спустився у тунель між станцією "Сирець" та проєктною зупинкою підземки "Мостицька".

"Років зо два, а може і більше, цей об'єкт з перемінним успіхом будували, проте на даний момент перебуває у стадії простою. Іншими словами: обладнання не експлуатують, роботи не ведуть, він просто стоїть, чекаючи свого часу, доки будівництво знову поновлять", — сказав він.

Він також зазначив, що в тунелі на ділянці між станціями "Сирець" та "Мостицька" відсутні залізничні рейки для руху поїздів, а по бетонних кільцях просочуються ґрунтові води. Внаслідок цього на підлозі тунелю утворився маленький струмок.

Крім цього блогер показав, як постійно (але не критично) заливає ґрунтовими та дощовими водами відкриту монтажну шахту на вул.Стеценка, яку метробудівці вивели нагору на ділянці від станції "Сирець" в напрямку Виноградаря.

Минулого тижня відео з шахти недобудованої ділянки між "Сирцем" та "Мостицькою" оприлюднив також блогер і дигер Кирило Степанець, який спускався в тунель восени цього року.

Його огляд стану будівництва тоді підтвердив, що активні будівельні роботи у метро припинили. Насправді проклали лише один тунель для руху поїздів від станції "Сирець", але він не оснащений рейками.

"Цієї осені побували там, проінспектували хід будівництва метро і можемо сказати, що у майбутньому побачити метро на Виноградарі, я думаю, навряд чи вдасться. Хоча, як відомо, в бюджет Києва на майбутній рік закладено гроші на продовження будівництва. Але, враховуючи ситуацію, яка зараз відбувається з метрополітеном в напрямку Теремків, думаю, ці кошти підуть зовсім на інші справи. І метро на Виноградар збудують, хтозна-коли. Будівництво метрополітену на паузі", — розповів Степанець.

Раніше ми писали, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро .

Фото: скріншоти з відео Кирила Степанця і Kotofey