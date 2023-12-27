На ВДНГ стартували покази вистави «Мавка Шоу»: фото

На ВДНГ розпочалися покази хореографічної вистави «Мавка Шоу» від творців шоу «Вартові Мрій» та «Winterra».

Її створили за мотивами найкасовішого українського мультиплікаційного фільму «MAVKA.Лісова пісня».

Глядачі зможуть побачити на сцені героїв мультфільму у нових образах. Серед них, крім головних героїв Мавки, Лукаша та Килини, будуть Жабокиць, Квусь та інші лісові мешканці.

Протягом 55 хвилин глядачі побачать хореографічні номери, акробатичні номери, доповнені інтерактивними елементами, роботу артистів на повітряних полотнах та ременях, а також самі залучаться до подій, що відбуваються на сцені.

Покази вистави «Мавка Шоу» проходитимуть до 7 січня 2024 року.

Раніше ми писали, що на Співочому полі відкрився фестиваль ліхтарів «Lights&Dreams».

Фото: ВДНГ