Київські книгарні назвали бестселери 2023 року: які книги купували найчастіше

Київські книгарні «Сенс» і «Сковорода» розповіли, які книжки найбільше продавалися у 2023 році.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Найпопулярнішими книжками серед покупців стали:

«За Перекопом є земля» Анастасії Левкової.



Кримський роман Анастасії Левкової став найпопулярнішою книгою цьогорічного «Книжкового Арсеналу». Її також активно купували на KyivBookFest і номінували на «Книгу року BBC 2023». Загальний наклад видання зараз становить понад 25 тисяч примірників з моменту видання в травні. «Теорії змов» Максима Яковлєва.



Ще один бестселер «Книжкового Арсеналу» — нонфікшн про найрізноманітніші конспірологічні теорії. «Танці з кістками» Андрія Семʼянківа.



Для Андрія Сем'янківа, автора блогу MED GOblin та бестселера «Медицина доказова і не дуже», цей роман — дебютна спроба в художній літературі. Книга «Танці з кістками» перемогла у номінації «Книга року ВВС» у 2022 році. «Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка.



Книга налічує понад 44 тисячі проданих примірників лише за 2023 рік. А Український інститут книги визнав її найпопулярнішим твором року серед тих, що написали сучасні українські автори. «Шлях до несвободи» Тімоті Снайдера.



Ця книжка вийшла в українському перекладі у розпал виборів у США 2020 року. Її написав Тімоті Снайдер — відомий американський історик і дослідник Східної Європи, професор Єльського університету.

Раніше ми писали, які книжки були найбільш популярними серед українців у 2023 році - опитування.