Київські книгарні назвали бестселери 2023 року: які книги купували найчастіше

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Наталія Габрух
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Київські книгарні «Сенс» і «Сковорода» розповіли, які книжки найбільше продавалися у 2023 році.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Найпопулярнішими книжками серед покупців стали:

  1. «За Перекопом є земля» Анастасії Левкової.

    Кримський роман Анастасії Левкової став найпопулярнішою книгою цьогорічного «Книжкового Арсеналу». Її також активно купували на KyivBookFest і номінували на «Книгу року BBC 2023». Загальний наклад видання зараз становить понад 25 тисяч примірників з моменту видання в травні.
  2. «Теорії змов» Максима Яковлєва.

    Ще один бестселер «Книжкового Арсеналу» — нонфікшн про найрізноманітніші конспірологічні теорії.
  3. «Танці з кістками» Андрія Семʼянківа.

    Для Андрія Сем'янківа, автора блогу MED GOblin та бестселера «Медицина доказова і не дуже», цей роман — дебютна спроба в художній літературі. Книга «Танці з кістками» перемогла у номінації «Книга року ВВС» у 2022 році.
  4. «Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка.

    Книга налічує понад 44 тисячі проданих примірників лише за 2023 рік. А Український інститут книги визнав її найпопулярнішим твором року серед тих, що написали сучасні українські автори.
  5. «Шлях до несвободи» Тімоті Снайдера.

    Ця книжка вийшла в українському перекладі у розпал виборів у США 2020 року. Її написав Тімоті Снайдер — відомий американський історик і дослідник Східної Європи, професор Єльського університету.

Раніше ми писали, які книжки були найбільш популярними серед українців у 2023 році - опитування.

Фото: Christin Hume/Unsplash

А ви часто купуєте книги?
Опубліковано: 27 грудня 2023
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