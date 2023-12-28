У Києві працюватимуть 44 пункти прийому новорічних ялинок: адреси

У Києві з 4 до 31 січня запрацюють 44 пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації.

Про це повідомили в КМДА.

Пункти розташовуватимуться в парках і скверах, а також на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.

«Із пунктів збору ялинки та сосни потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу й потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку й захисту від перемерзання коренів рослин у холодну пору року», — пояснює директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

«Київзеленбуд» зауважив, що до утилізації прийматимуть лише живі дерева без декоративних прикрас.

Здати ялинку на утилізацію можна за такими адресами:

Голосіївський район

сквер на вул. Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;

КП УЗН Голосіївського району — просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 08:00–20:00).

Дарницький район

парк біля озера Лебедине;

парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

парк «Позняки»;

КП УЗН Дарницького району — вул. Тростянецька, 58-А.

Деснянський район

парк «Молодіжний»;

парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;

парк «Кіото»;

КП УЗН Деснянського району — вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00–20:00).

Дніпровський район

перетин бульв. Русанівського й бульв. Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру «Аврора»;

КП УЗН Дніпровського району — просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 08:00–20:00).

Оболонський район

парк на вул. Бережанській, 10–20;

парк біля озера Йорданське;

КП УЗН Оболонського району — просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00–20:00).

Печерський район

КП УЗН Печерського району — вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00–17:00; пт 08:00–16:00).

Подільський район

сквер на просп. Правди;

сквер на пл. Щекавицькій;

КП УЗН Подільського району — вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 — 20:00).

Святошинський район

парк «Совки»;

парк «Юність»;

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Котельникова.

Солом’янський район

сквер на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк «Орлятко»;

КП УЗН Солом’янського району — вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00–20:00).

Шевченківський район

парк «Веселка»;

парк «Сирецький»;

пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00–20:00);

КП УЗН Шевченківського району — просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00–20:00).

Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах: Броварське лісництво (квартал № 72, пн-пт 08:00–17:00), Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00–17:00), Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00–17:00), Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн-пт 08:00–17:00), Дарницьке лісництво, лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00–17:00), Межигірське лісництво (квартал № 78, пн-пт 09:00–16:00), Київське лісництво (квартал № 105, пн-пт 09:00–16:00), Святошинське лісництво (квартал № 117, пн-пт 09:00–16:00), Пуща-Водицьке лісництво (квартал № 111, пн-пт 09:00–16:00), Конча-Заспа (вул. Конча-Заспинська, 11-Б, пн-пт 08:00–17:00).

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Фото: КМДА