У Києві працюватимуть 44 пункти прийому новорічних ялинок: адреси

У Києві з 4 до 31 січня запрацюють 44 пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації.
Про це повідомили в КМДА.
Пункти розташовуватимуться в парках і скверах, а також на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.
«Із пунктів збору ялинки та сосни потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу й потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку й захисту від перемерзання коренів рослин у холодну пору року», — пояснює директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.
«Київзеленбуд» зауважив, що до утилізації прийматимуть лише живі дерева без декоративних прикрас.
Здати ялинку на утилізацію можна за такими адресами:
Голосіївський район
Дарницький район
Деснянський район
Дніпровський район
Оболонський район
Печерський район
Подільський район
Святошинський район
Солом’янський район
Шевченківський район
Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах: Броварське лісництво (квартал № 72, пн-пт 08:00–17:00), Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00–17:00), Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00–17:00), Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн-пт 08:00–17:00), Дарницьке лісництво, лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00–17:00), Межигірське лісництво (квартал № 78, пн-пт 09:00–16:00), Київське лісництво (квартал № 105, пн-пт 09:00–16:00), Святошинське лісництво (квартал № 117, пн-пт 09:00–16:00), Пуща-Водицьке лісництво (квартал № 111, пн-пт 09:00–16:00), Конча-Заспа (вул. Конча-Заспинська, 11-Б, пн-пт 08:00–17:00).
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Фото: КМДА