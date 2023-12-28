На даху історичної будівлі на Франка відновили будівництво

У Києві відновили будівництво на даху 120-річного будинку Замкова на вулиці Івана Франка, 26.

Про це повідомляють у пам’яткоохоронній спільноті «Цегла».

Попередньо, будівлю було позбавлено статусу памʼятки історії.

Нагадаємо, що минулого тижня Земельна комісія Київради проголосувала за передачу ділянки під історичним будинком під забудову. Там хочуть звести торговельний центр.

Наприкінці минулого місяця на будівлі відновилися роботи — почали розбирати автентичні дерев’яні перекриття, складати їх на сніг та вивозити вантажівками. Тоді активісти викликали поліцію і зупинили демонтаж. Правоохоронці склали протокол про адміністративне порушення, оскільки роботи проводилися без дозвільної документації.

Історичний будинок належав адвокату окружного суду Київської губернії Замкову та мав статус памʼятки історії.

Раніше ми писали, що Фонд держмайна виставив на продаж архітектурну пам’ятку в центрі Києва.

Фото: «Цегла»