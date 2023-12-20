На Франка продовжують руйнувати історичну будівлю 1899 року: там хочуть збудувати ТРЦ

У Києві продовжують руйнувати двоповерховий 120-річний будинок Замкова 1899 року, який розташований на вулиці Івана Франка, 26.

Про це повідомляє пам’яткоохоронна спільнота «Цегла».

Наприкінці минулого місяця на будівлі відновилися роботи — почали розбирати автентичні дерев’яні перекриття, складати їх на сніг та вивозити вантажівками. Тоді активісти викликали поліцію і зупинили демонтаж. Правоохоронці склали протокол про адміністративне порушення, оскільки роботи проводились без дозвільної документації.

Наразі з будівлі прибрали охоронний статус. 23 грудня її планують передати в оренду ТОВ «Рент менеджмент інвест» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

«Дуже ймовірно, що в разі передачі, Будинок Замкова буде повністю зруйновано, а на його місці зведуть черговий торговельний центр. Перешкодити передачі під забудову може лише розголос.», — пише «Спадщина».

Історичний будинок належав адвокату окружного суду Київської губернії Замкову та мав статус памʼятки історії.

Нагадаємо, що 14 липня сусідню з домом Замкова будівлю — будинок професора Івана Михайловського 1899 року — почали розбирати. У Міністерстві культури та інформаційної політики України пояснили, що дім мали реставрувати. Активіст Дмитро Перов викликав поліцію, було складено заяви за фактом проведення незаконних будівельних робіт, і роботи вдалося зупинити. Однак забудовник уже встиг зняти з будинку столітні дерев’яні дошки з даху й демонтувати елементи перекриття стін. Станом на 12:51 17 липня будівельні роботи на вулиці Івана Франка, 26 були повністю зупинені через відсутність у забудовника повного пакета документів.

Раніше ми писали, що будівлю на вулиці Франка продали за 12,8 млн грн . Вона межує з будинком Михайловського, який почали розбирати.

Фото: «Цегла»