Біля постраждалої від ракетної атаки багатоповерхівки на Солом’янці розгорнули пункт допомоги

Внаслідок атаки російськими ракетами 2 січня найбільше постраждав багатоповерховий будинок у Солом’янському районі Києва.

Там госпіталізували 27 людей. Одна постраждала, жінка похилого віку, померла в кареті «швидкої». Решту мешканців деблокували та вивели з будинку.

Депутатка Київради Ксенія Семенова повідомила , де можна отримати допомогу постраждалим мешканцям, а саме:

У медичному кабінеті та їдальні школи № 221 облаштували пункт обігріву та допомоги. Також там можна отримати всебічну допомогу від фахівців організації «Червоний Хрест Україна» та ДСНС. Приймаються заяви на матеріальну допомогу співробітниками соціального захисту населення Соломʼянського району (0665952665 Анна) та працює комісія для підрахування збитків та компенсацій.

Також спільнота Лос Соломас створила чат для волонтерів, які хочуть допомогти прибрати біля будинку після роботи ДСНС.

Раніше ми писали, масована атака на Київ : пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені.

Фото: Ігор Клименко, Богдан Кутєпов