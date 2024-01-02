Біля постраждалої від ракетної атаки багатоповерхівки на Солом’янці розгорнули пункт допомоги

Внаслідок атаки російськими ракетами 2 січня найбільше постраждав багатоповерховий будинок у Солом’янському районі Києва.
Там госпіталізували 27 людей. Одна постраждала, жінка похилого віку, померла в кареті «швидкої». Решту мешканців деблокували та вивели з будинку.
Депутатка Київради Ксенія Семенова повідомила, де можна отримати допомогу постраждалим мешканцям, а саме:
Також спільнота Лос Соломас створила чат для волонтерів, які хочуть допомогти прибрати біля будинку після роботи ДСНС.
Раніше ми писали, масована атака на Київ: пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені.
Фото: Ігор Клименко, Богдан Кутєпов