Волонтери допомогли комунальникам прибрати територію біля пошкодженого будинку на Солом’янці

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Ірина Маймур
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Волонтери допомогли комунальникам прибрати територію біля пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки в Соломʼянському районі.

Люди збирали скло й уламки, заклеювали плівкою розбиті вікна квартир та прибирали в пошкодженій стоматології, повідомляє «Суспільне».

Десятки людей прийшли допомагати розбирати завали й заклеювати вікна, пише депутатка Київради Ксенія Семенова. Кілька людей запропонували свої квартири для постраждалих.

«Константин Богатов примчав зі своєю оболонською бандою і будівельними інструментами. Олег Симороз поїхав десь за плівкою. Епіцентр трохи плівки подарував. Андрій Єрофєєв, Валентин Майданюк і Максим організували Солом’янських котиків. Los Solomas. Київ як завжди замутили волонтерський двіж. Комунальники все зробили, як книжка пише», — повідомляє депутатка.

Сьогодні, 3 січня волонтери будуть закривати вікна будинку деревʼяними щитами й допомагати прибирати територію.

«Під час прибирання ми заповнили уламками та склом 4 великих контейнери, але попри це роботи ще багато. Тож приходьте завтра, беріть із собою робочі рукавиці, ліхтарики й, якщо маєте, будівельний степлер» — зазначають активісти благодійного фонду «Солом’янські котики».

Нагадаємо, що зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами Київ. Падіння уламків були зафіксовані майже в усіх районах міста. Через пожежу в багатоповерхівці в Солом'янському районі постраждали 49 людей, 43 із них — госпіталізували, дві людини загинули.

Фото: «Солом’янські котики»

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Опубліковано: 03 січня 2024
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