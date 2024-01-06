На Деміївці з'їзд на проспект Лобановського повністю перекрили: схеми руху транспорту
Із 6 січня буде перекрито рух на з’їзді бульвару Миколи Міхновського в напрямку проспекту Валерія Лобановського.
Про це повідомили у КМДА.
Перекриття дороги пов’язане із проведенням ремонтних робіт з ліквідації ситуації, яка виникла на перегоні "синьої лінії" метрополітену. На цей період об’їзд здійснюватиметься через вул. Саперно-Слобідську.
У зв'язку з цим буде внесено зміни в маршрути тролейбусів №1 та №42-Д.
Рух тролейбусів буде організовано за наступною схемою:
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маршрут № 1: станція метро «Либідська» – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Науки, далі за діючим маршрутом (без заїзду на проспект Валерія Лобановського);
- маршрут № 42-Д: станція метро «Либідська» – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Науки – вулиця Саперно-Слобідська - проспект Науки – проспект Валерія Лобановського, далі за діючим маршрутом.
Нагадаємо, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".
Раніше ми писали, що над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт. Після цього на Деміївській обмежили рух на смузі з’їзду на проспект Лобановського, через провал асфальту над станцією метро.
Фото: Голосіїв, КМДА