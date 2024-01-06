На Деміївці з'їзд на проспект Лобановського повністю перекрили: схеми руху транспорту

Із 6 січня буде перекрито рух на з’їзді бульвару Миколи Міхновського в напрямку проспекту Валерія Лобановського.

Про це повідомили у КМДА.

Перекриття дороги пов’язане із проведенням ремонтних робіт з ліквідації ситуації, яка виникла на перегоні "синьої лінії" метрополітену. На цей період об’їзд здійснюватиметься через вул. Саперно-Слобідську.

У зв'язку з цим буде внесено зміни в маршрути тролейбусів №1 та №42-Д.

Рух тролейбусів буде організовано за наступною схемою:

маршрут № 1: станція метро «Либідська» – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Науки, далі за діючим маршрутом (без заїзду на проспект Валерія Лобановського);

маршрут № 42-Д: станція метро «Либідська» – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Науки – вулиця Саперно-Слобідська - проспект Науки – проспект Валерія Лобановського, далі за діючим маршрутом.

Нагадаємо, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Раніше ми писали, що над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт . Після цього на Деміївській обмежили рух на смузі з’їзду на проспект Лобановського, через провал асфальту над станцією метро.

Фото: Голосіїв, КМДА