На Деміївці з'їзд на проспект Лобановського повністю перекрили: схеми руху транспорту

2012
Валерія Гуржий
share share

Із 6 січня буде перекрито рух на з’їзді бульвару Миколи Міхновського в напрямку проспекту Валерія Лобановського.

Про це повідомили у КМДА.

Перекриття дороги пов’язане із проведенням ремонтних робіт з ліквідації ситуації, яка виникла на перегоні "синьої лінії" метрополітену. На цей період об’їзд здійснюватиметься через вул. Саперно-Слобідську.

У зв'язку з цим буде внесено зміни в маршрути тролейбусів №1 та №42-Д.

Рух тролейбусів буде організовано за наступною схемою:

  • маршрут № 1: станція метро «Либідська» – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Науки, далі за діючим маршрутом (без заїзду на проспект Валерія Лобановського);

  • маршрут № 42-Д: станція метро «Либідська» – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – проспект Науки – вулиця Саперно-Слобідська - проспект Науки – проспект Валерія Лобановського, далі за діючим маршрутом.

Нагадаємо, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Раніше ми писали, що над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт. Після цього на Деміївській обмежили рух на смузі з’їзду на проспект Лобановського, через провал асфальту над станцією метро.

Фото: Голосіїв, КМДА

Думаєте це на довго?
Опубліковано: 06 січня 2024
share share
Найцікавіше за тиждень: історичні будинки, які руйнували у 2023 році та 10 демонтованих радянських пам'ятників Найцікавіше за тиждень: історичні будинки, які руйнували у 2023 році та 10 демонтованих радянських пам'ятників На Солом'янці виставили на продаж ринок-шайбу На Солом'янці виставили на продаж ринок-шайбу У будинку на Солом'янці, що постраждав від ракетного удару, знову відкрилися магазини і салони У будинку на Солом'янці, що постраждав від ракетного удару, знову відкрилися магазини і салони На станції "Героїв Дніпра" зафарбували георгіївську стрічку На станції "Героїв Дніпра" зафарбували георгіївську стрічку У Музеї Ханенків відкриють бібліотеку, яка сто років була закрита для відвідувачів У Музеї Ханенків відкриють бібліотеку, яка сто років була закрита для відвідувачів Піца, бургери та суші: на Малій Житомирській запрацював ресторан GO KYIV Піца, бургери та суші: на Малій Житомирській запрацював ресторан GO KYIV У центрі Києва відкрили ресторан і лаунж-бар Fat Monkey із живою музикою та діджей-сетами У центрі Києва відкрили ресторан і лаунж-бар Fat Monkey із живою музикою та діджей-сетами У Києві Пункти незламності працюватимуть цілодобово — КМВА У Києві Пункти незламності працюватимуть цілодобово — КМВА
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.