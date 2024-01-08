Киян просять підібрати нові назви для 14 вулиць: як запропонувати
Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування 14 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.
Про це повідомили на сайті Київради.
«Цьогоріч місто має завершити процес дерусифікації та декомунізації, тому потрібно перейменувати кожен міський об'єкт, назва якого пов’язана з росією, її радянським та імперським минулим», — зазначає секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
Наразі місто збиратиме пропозиції щодо перейменування вулиць. Згодом їх систематизують і шляхом рейтингового електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» кияни зможуть обрати нові назви для них.
Перелік вулиць та провулків, які планують перейменувати:
- Шевченківський район: провулок Бехтерівський;
- Деснянський район: провулок Вешенський, вулиця Пушкіна;
- Солом'янський район: вулиця Вузівська;
- Подільський район: провулок Достоєвського, вулиця Нахімова;
- Святошинський район: вулиця Сергія Єсеніна, вулиця Мельниченка;
- Дарницький район: вулиця Костянтина Заслонова, вулиця Івана Тургенєва;
- Голосіївський район: вулиця Софії Ковалевської, вулиця Стрілкова;
- Печерський район: вулиця Станіславського;
- Дніпровський район: вулиця Петра Чаадаєва.
Пропозиції щодо перейменування приймаються до 14 січня на електронну адресу: name@kmr.gov.ua.
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Фото: з відкритих джерел