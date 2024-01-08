Киян просять підібрати нові назви для 14 вулиць: як запропонувати

Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування 14 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Про це повідомили на сайті Київради.

«Цьогоріч місто має завершити процес дерусифікації та декомунізації, тому потрібно перейменувати кожен міський об'єкт, назва якого пов’язана з росією, її радянським та імперським минулим», — зазначає секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Наразі місто збиратиме пропозиції щодо перейменування вулиць. Згодом їх систематизують і шляхом рейтингового електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» кияни зможуть обрати нові назви для них.

Перелік вулиць та провулків, які планують перейменувати:

Шевченківський район: провулок Бехтерівський;

Деснянський район: провулок Вешенський, вулиця Пушкіна;

Солом'янський район: вулиця Вузівська;

Подільський район: провулок Достоєвського, вулиця Нахімова;

Святошинський район: вулиця Сергія Єсеніна, вулиця Мельниченка;

Дарницький район: вулиця Костянтина Заслонова, вулиця Івана Тургенєва;

Голосіївський район: вулиця Софії Ковалевської, вулиця Стрілкова;

Печерський район: вулиця Станіславського;

Дніпровський район: вулиця Петра Чаадаєва.

Пропозиції щодо перейменування приймаються до 14 січня на електронну адресу: name@kmr.gov.ua .

Раніше ми писали, що з'явиться вулиця Монастирського та проспект Повітряних Сил : які перейменування підтримали кияни.

Фото: з відкритих джерел