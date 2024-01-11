У КМДА запевнили, що ділянку біля Цирку не забудовуватимуть

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Валерія Гуржий
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Земельну ділянку біля столичного Цирку по вулиці Дмитрівська 1а, яку перед Новим роком виставили на продаж, забудовувати поки що не можна.

Про це стало відомо з відповіді Департаменту на інформаційний запит, пише "КВ".

За даними Департаменту містобудування та архітектури КМДА містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва не видавалися. Забудувати 350 квадратних метрів столичної землі новим торговельним центром, як це передбачено цільовим призначенням, можна буде лише після отримання таких документів.

Раніше ми писали, що у Києві виставили на продаж земельну ділянку на вулиці Дмитрівській, 1А біля Цирку. Її продають за 700 тисяч доларів, а в оголошенні зазначили, що ділянка «підходить як для будівництва житлового будинку, так і для комерційного використання».

Фото: chernobrovin/Depositphotos

Як думаєте, чи дадуть потім дозвіл на забудову?
Опубліковано: 11 січня 2024
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