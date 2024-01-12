У Києві заборонили зовнішнє підсвічування вивісок на фасадах будинків

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Ірина Маймур
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У Києві не можна встановлювати зовнішнє освітлення вивісок та реклами, розміщених на фасадах будинків.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА і КП «Київреклама».

Комунальники зазначили, що для вивісок та реклами на фасаді необхідно використовувати внутрішнє підсвічування. Це допоможе уникнути освітлення вікон житлових будинків. Зовнішнє підсвічування можливе лише для банерів чи пано.

Також в «Київрекламі» зазначили, що якщо конструкцію виконали у вигляді окремих символів на підложці, необхідно використовувати внутрішню підсвітку лише для цих символів. Тобто не варто робити підложку з джерелом світла всередині. Дотримання цього правила поліпшить видимість тексту вивіски та убереже від зайвого світлового шуму.

До того ж у відомстві нагадали, що освітлення вивісок та реклами потрібно вимикати о 22:00.

Раніше ми писали, що в Києві змінили правила розміщення вивісок на фасадах будинків.

Фото: Управління з питань реклами КМДА і КП «Київреклама»

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Опубліковано: 12 січня 2024
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