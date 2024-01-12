Суд підтвердив законність внесення будинку на Рейтарській до реєстру пам'яток

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Валерія Гуржий
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Київський окружний адміністративний суд підтвердив законність дій Міністерства культури та інформаційної політики щодо внесення будинку Київського повітового земства Рейтарська, 37 А до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Про це повідомили в МКІП.

Будівлю внесли як пам’ятку архітектури та історії місцевого значення.

Раніше ми писали, що компанія-забудовник «НЕСТ» просив суд скасувати статус памʼятки для будівлі Київського повітового земства 1913 року, розташованій на Рейтарській, 37.

Нагадаємо, що забудовник «НЕСТ» почав зносити історичний флігель на Рейтарській, 37А. У департаменті культурної спадщини КМДА заявили, що проєкт знесення не погоджували. Поліція відкрила проти забудовника кримінальне провадження, і демонтаж історичної будівлі на деякий час припинили. Однак забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю, зокрема старовинний флігель.

Пізніше роботи поновлювали, а на захист будівлі виходили активісти.

Фото: «Цегла»

Як думаєте, пам'ятку врятовано?
Опубліковано: 12 січня 2024
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