У центрі Києва та на Троєщині демонтують незаконні вивіски: адреси
Бригади комунального підприємства «Київреклама» продовжують звільняти місто від незаконних вивісок. Цього тижня демонтаж проводитимуть на чотирьох вулицях міста.
Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА.
Демонтаж незаконних вивісок та рекламних засобів проведуть за наступними адресами:
- проспект Берестейський (на розі вулиці Дегтярівської)
- вулиця Оноре де Бальзака (біля Вигурівського бульвару)
- вулиця Антоновича (біля метро Палац Україна)
- вулиця Академіка Щусєва (біля метро Дорогожичі)
У «Київрекламі» закликають власників незаконних рекламних конструкцій ставитися з розумінням до комфорту киян та дотримуватися вимог розміщення рекламних засобів.
Раніше ми писали, що у Дарницькому районі демонтують незаконні банери та вивіски.
Фото: КМДА
Опубліковано: 16 січня 2024