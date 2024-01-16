У центрі Києва та на Троєщині демонтують незаконні вивіски: адреси

370
Наталія Габрух
share share

Бригади комунального підприємства «Київреклама» продовжують звільняти місто від незаконних вивісок. Цього тижня демонтаж проводитимуть на чотирьох вулицях міста.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА.

Демонтаж незаконних вивісок та рекламних засобів проведуть за наступними адресами:

  • проспект Берестейський (на розі вулиці Дегтярівської)
  • вулиця Оноре де Бальзака (біля Вигурівського бульвару)
  • вулиця Антоновича (біля метро Палац Україна)
  • вулиця Академіка Щусєва (біля метро Дорогожичі)

У «Київрекламі» закликають власників незаконних рекламних конструкцій ставитися з розумінням до комфорту киян та дотримуватися вимог розміщення рекламних засобів.

Раніше ми писали, що у Дарницькому районі демонтують незаконні банери та вивіски.

Фото: КМДА

Підтримуєте демонтаж?
Опубліковано: 16 січня 2024
share share
У Києві втричі збільшилися спроби забудови заповідників: що кажуть екологи У Києві втричі збільшилися спроби забудови заповідників: що кажуть екологи На Київщині частково відновили рух Гостомельським мостом На Київщині частково відновили рух Гостомельським мостом У Києві пройде фотовиставка, присвячена загиблому на війні поету Максиму «Далі» Кривцову У Києві пройде фотовиставка, присвячена загиблому на війні поету Максиму «Далі» Кривцову Стало відомо, скільки пасажирів втратило метро через закриття перегону на «Деміївській» Стало відомо, скільки пасажирів втратило метро через закриття перегону на «Деміївській» Закриття метро на Теремки переповнило громадський транспорт там, де підземка працює Закриття метро на Теремки переповнило громадський транспорт там, де підземка працює В Україні оновили тестові питання для теоретичного іспиту з водіння В Україні оновили тестові питання для теоретичного іспиту з водіння Найкращі серіали 2023 року. Оголосили переможців премії «Еммі» Найкращі серіали 2023 року. Оголосили переможців премії «Еммі» 8 українських проєктів, які продають вінтажні речі 8 українських проєктів, які продають вінтажні речі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.