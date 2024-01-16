У центрі Києва та на Троєщині демонтують незаконні вивіски: адреси

Бригади комунального підприємства «Київреклама» продовжують звільняти місто від незаконних вивісок. Цього тижня демонтаж проводитимуть на чотирьох вулицях міста.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА.

Демонтаж незаконних вивісок та рекламних засобів проведуть за наступними адресами:

проспект Берестейський (на розі вулиці Дегтярівської)

вулиця Оноре де Бальзака (біля Вигурівського бульвару)

вулиця Антоновича (біля метро Палац Україна)

вулиця Академіка Щусєва (біля метро Дорогожичі)

У «Київрекламі» закликають власників незаконних рекламних конструкцій ставитися з розумінням до комфорту киян та дотримуватися вимог розміщення рекламних засобів.

Раніше ми писали, що у Дарницькому районі демонтують незаконні банери та вивіски.

Фото: КМДА